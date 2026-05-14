Digitale e ceramica | il liceo Galilei vince l’Hackathon regionale

Un gruppo di cinque studenti del liceo Galilei ha conquistato il primo premio all’Hackathon regionale dedicato al digitale e alla ceramica. La squadra ha sviluppato un progetto che integra tecnologie informatiche e tecniche tradizionali di lavorazione della ceramica. Durante la competizione, i giovani hanno presentato un’idea innovativa che combina software moderno con l’artigianato antico, ottenendo il riconoscimento tra numerosi partecipanti provenienti da diverse scuole della regione.

? Punti chiave Come hanno unito software moderno e artigianato antico per vincere?. Chi sono i cinque studenti che hanno guidato il progetto vincente?. Quale soluzione pratica hanno proposto per l'azienda L’Antica Deruta?. Perché questo modello può cambiare il futuro delle scuole nel Centro Italia?.? In Breve Team guidato da Alberto Piantoni composto da cinque studenti di Terni. Competizione organizzata da L’Antica Deruta con supporto Distretto Rotary 2090. Evento conclusosi il 10 maggio presso la Lega del Filo d'Oro a Osimo. Partecipazione di studenti provenienti da Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Il liceo scientifico Galilei di Terni ha ottenuto il primo posto all’Hackathon Showroom virtuale, conclusosi lo scorso 10 maggio presso la sede della Lega del Filo d’Oro a Osimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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