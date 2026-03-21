Duecento studenti di sette scuole partecipano a USiena Game, un contest promosso dall’Università di Siena per promuovere la cultura scientifica tra i giovani. Durante lo svolgimento della competizione, le squadre si sono sfidate in diverse prove, culminando in uno spareggio finale. La vittoria è andata alla squadra del liceo Galilei, che si è distinta per le sue performance.

Grande successo per ’ USiena Game ’, il contest promosso dall’ Università di Siena per coinvolgere studenti delle scuole superiori nella diffusione della cultura scientifica. Ieri oltre 200 studenti delle scuole superiori hanno partecipato alla ’competizione’ a squadre, che si è svolta nella cripta di San Francesco. In gara sette istituti superiori, provenienti da Siena e provincia: istituto Bandini, Sarrocchi, Sacro Cuore, liceo scientifico Galilei e classico Piccolomini, tutti di Siena; insieme all’istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore e al Roncalli di Poggibonsi. Allo spareggio finale, tra le scuole che si sono aggiudicate i singoli set, sono andati liceo scientifico Galilei, il classico Piccolomini e Sarrocchi e alla fine l’istituto che ha risposto più prontamente alle domande è stato lo scientifico Galilei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Duecento studenti di sette scuole a USiena Game. Allo spareggio vince la squadra del liceo Galilei

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