Provincia | Pd primo partito ma perde un consigliere brinda FI
In provincia di Avellino il Partito Democratico si conferma primo partito con 27.325 voti ponderati, ma perde un consigliere rispetto alle ultime elezioni. La lista presenta ancora Luigi D’Angelis, Marcantonio Spera e Umberto Iovino tra i rappresentanti eletti. Nel frattempo, Forza Italia festeggia i risultati ottenuti, anche se ha visto alcuni cambiamenti nella composizione del proprio gruppo consiliare.
Tempo di lettura: 3 minuti Il Partito Democratico, con 27.325 voti ponderati si conferma il primo partito in Provincia di Avellino ´(LEGGI QUA TUTTI I VOTI), ma rispetto alla scorsa tornata perde un consigliere e porta in Aula Luigi D’Angelis, Marcantonio Spera e Umberto Iovino. Spera, sindaco di Grottaminarda, è già indicato come probabile candidato alla presidenza provinciale nella tornata attesa per i primi di settembre. Guardando ai dati delle Provinciali del 2023 il PD perde 4400 voti oltre ad un consigliere, e Dvince solo nei comuni di fascia B, mentre perde in quelli di fascia A. Vale a dire che nei comuni più grandi e rappresentativi il PD non ha più ruolo trainante ed egemone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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