Sono stati completati i test tecnici sulla diga di Genova, ma i risultati evidenziano problemi di sicurezza. I dati raccolti sui campioni di terreno non sono stati positivi e i test non sono passati con successo. Non è chiaro chi abbia dato il via libera alla continuazione dei lavori, nonostante le criticità emerse. La questione solleva dubbi sulla gestione e sulla supervisione delle operazioni in corso.

? Cosa scoprirai Cosa nascondono i dati tecnici falliti sui campioni di terreno?. Chi ha autorizzato il proseguimento dei lavori nonostante i rischi?. Come influiranno i test negativi sui costi finali della diga?. Perché il Movimento 5 Stelle ha coinvolto Bruxelles nel caso?.? In Breve Bucci segnala rischi eccessivi nella gestione operativa del cantiere genovese.. D'Angelo richiede controlli rigorosi sulle procedure di verifica tecnica.. M5S invierà interrogazioni parlamentari e presso le sedi di Bruxelles.. Il fallimento dei test minaccia la gestione della spesa pubblica stanziata.. I test tecnici condotti sui campi prova in profondità per la diga di Genova hanno registrato esiti negativi, spingendo la struttura commissariale a dichiarare che l’esecuzione dell’opera procede senza una direzione tecnica chiara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diga di Genova: falliti i test tecnici, il rischio sulla sicurezza

Notizie correlate

Test F1: Antonelli perde 850 km su Russell per problemi tecnici sulla W17Dopo tre sessioni di test tra Barcellona e Sakhir, l’attenzione è rivolta al chilometraggio cumulato, all’affidabilità e all’organizzazione del...

Lo spettro del disastro sulla diga di Occhito: geologo ripropone la tesi sul rischio di un nuovo VajontLe immagini delle case di Niscemi in bilico sul baratro sono ancora impresse nella memoria collettiva come simbolo di una Italia fragile, quando il...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nuova diga, falliti i test in profondità ma Bucci assicura: Dai dati in tempo reale nessuna criticità; Diga di Genova, falliti i test ma per Bucci i dati sul terreno sono confortanti, è tutto monitorato; Nuova diga, falliti i test in profondità ma Bucci assicura: Dai dati in tempo reale nessuna criticità; Nuova diga, nuove risorse e proroga commissariale. De Simone: Le grandi opere si possono realizzare.

Diga di Genova, falliti i test ma per Bucci i dati sul terreno sono confortanti, è tutto monitoratoDuro scontro in Consiglio regionale con D’Angelo (Pd) che ha contestato la mancanza dei dati di monitoraggio. I cassoni saranno pronti entro il 2027, dal 2028 ... ilsecoloxix.it

Diga di Genova, i test di cantiere sono un caso: L’opera avanti al buio, serve commissione urgenteIl fallimento dei campi prova in profondità e lo scontro sulle parole di Bucci: Ci siamo presi il rischio. Il M5s annuncia interrogazioni in Parlamento e a ... genova.repubblica.it

Nuova diga foranea di Genova, governatore ligure Marco Bucci: "Abbiamo dato una spiegazione tecnica molto convincente per quello che riguarda i monitoraggi della Diga e penso che sia veramente difficile e veramente controproducente per i cittadini della - facebook.com facebook

Diga di Genova, tensione in Consiglio tra il commissario Bucci e il consigliere pd D'Angelo x.com