Difese la collega annullata la ‘punizione’

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Segnalò ai vertici quella che appariva una grave ingiustizia subita dalla collega ma, successivamente, si era visto abbassare il giudizio caratteristico da "eccellente" a "superiore alla media". Il militare ha presentato ricorso al tribunale regionale che gli ha dato ragione. Al centro della vicenda il Maresciallo Comandante della Stazione Carabinieri di Pavullo che, nell’adempimento delle proprie funzioni, segnalò quanto accaduto alla collega: una giovane Carabiniera che aveva denunciato un gesto ritenuto mortificante subito in servizio, ossia l’apposizione di un "visto" con penna biro sulla fronte, attribuito al proprio Comandante di Compagnia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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