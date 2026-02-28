La punizione esemplare di Trump a chi dice no | il caso Antropic e la nuova linea rossa dell'IA

La Casa Bianca ha reagito duramente all’ultima posizione di Dario Amodei, che si è opposto all’utilizzo militare di Claude, un’intelligenza artificiale sviluppata da Antropic. La risposta è stata immediata, con il blocco dei contratti federali e l’avvio di possibili azioni legali. Questo episodio segna un nuovo capitolo nei rapporti tra il governo e le aziende del settore tecnologico.

Il no di Dario Amodei all'uso militare illimitato di Claude scatena la reazione della Casa Bianca: stop ai contratti federali, minacce legali e un precedente che può cambiare i rapporti tra governo e Big Tech.