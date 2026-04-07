Martedì 7 aprile in tribunale si è svolta l’udienza nel processo legato all’omicidio Muttoni, con le difese degli imputati che hanno espresso la loro posizione. Il pubblico ministero aveva richiesto la condanna all’ergastolo, mentre le difese hanno affermato che una punizione ci dovrà essere, ma senza specificare quale. La discussione si è concentrata sulle possibili pene da applicare ai due imputati coinvolti nel caso.

IL PROCESSO. In tribunale martedì 7 aprile hanno preso la parola le difese dei due imputati per cui il pm aveva chiesto l’ergastolo. La sentenza il 20 aprile. Per entrambi il pm Letizia Ruggeri il 25 marzo scorso aveva invocato l’ergastolo. Nell’udienza di martedì 7 aprile è toccato alle difese prendere le parti di Carmine De Simone Dicecca, 25 anni, di Bergamo, e di Mario Vetere, 24, milanese di Brugherio, accusati dell’omicidio di Luciano Muttoni, il 58enne ucciso di botte la sera del 7 marzo 2025 nella sua abitazione di Valbrembo. I due erano fuggiti con 50 euro, 4 carte di credito che avevano tentato vanamente di utilizzare e la vecchia Volkaswagen Golf della vittima, mentre quest’ultima stava agonizzando. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Omicidio Muttoni, le difese: «Una punizione dovrà esserci, ma non l’ergastolo»

Omicidio Luciano Muttoni, chiesto l’ergastolo per i due imputati: “Ucciso in casa per una rapina da 50 euro”La pm Letizia Ruggeri ha chiesto l'ergastolo per Carmine De Simone Dicecca e Mario Vetere.

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Omicidio Muttoni, le difese: «Una punizione dovrà esserci, ma non l’ergastolo»In tribunale martedì 7 aprile hanno preso la parola le difese dei due imputati per cui il pm aveva chiesto l’ergastolo. La sentenza il 20 aprile. ecodibergamo.it

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