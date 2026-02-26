I dati recentemente diffusi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccontano, relativamente al secondo semestre dell’anno scorso, una diminuzione degli incidenti con impatto confermato a fronte di un aumento significativo degli alert. Essi sono pienamente coerenti con quanto emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio Security Risk di Aipsa e The European House – Ambrosetti. Cresce la capacità di intercettare le minacce prima che producano danni sistemici, ma la pressione del rischio resta elevata e strutturale. L’Osservatorio, che ha coinvolto oltre 150 security manager operanti in più di 20 settori per un fatturato aggregato superiore ai 500 miliardi di euro, conferma che ransomware e attacchi alla supply chain rimangono tra le minacce a maggiore priorità e impatto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per proteggere le grandi aziende, dobbiamo sostenere le piccole e medie imprese

"E’ importante sostenere piccole e medie imprese""Nella Legge di bilancio il Governo ha mantenuto la linea del rigore e della responsabilità finalizzata a salvaguardare i conti pubblici,...

Crescono le acquisizioni tra le piccole e medie imprese italiane: +47% nel 2025Roma, 4 dicembre 2025 – Le acquisizioni sono fondamentali per la crescita del tessuto produttivo italiano fatto per la gran parte di piccole e medie...

Europe Is Slowing Down. And Nobody Talks About It.

Discussioni sull' argomento Il rischio cyber Per proteggere le grandi aziende, dobbiamo sostenere le piccole e medie imprese; Canton Ticino, quasi 12 mila firme per proteggere gli alpeggi dai grandi predatori; Canton Ticino, quasi 12 mila firme per proteggere gli alpeggi dai grandi predatori; L’Artico al bivio: la corsa alle risorse che minaccia un ecosistema vitale per il pianeta.

Come dopo il 2006 hanno distrutto il calcio italiano per favorire e proteggere una sola squadra. Ci eravamo rialzati, i più grandi campioni erano tornati in @SerieA ma poi… sempre per tutelare quelli… disastro #InterBodo #uefa @SkySport @Gazzetta_it #UCL x.com

A SOLI € 0,99 ! #AMUCHINA GEL MANI ! A scuola, al lavoro, al parco, sui mezzi pubblici: le mani toccano tutto. Ecco perché disinfettarle è fondamentale, soprattutto per proteggere grandi e piccini. aiuta a mantenere un’igiene corretta ogni - facebook.com facebook