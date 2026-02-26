Per proteggere le grandi aziende dobbiamo sostenere le piccole e medie imprese

I dati recentemente diffusi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale raccontano, relativamente al secondo semestre dell’anno scorso, una diminuzione degli incidenti con impatto confermato a fronte di un aumento significativo degli alert. Essi sono pienamente coerenti con quanto emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio Security Risk di Aipsa e The European House – Ambrosetti. Cresce la capacità di intercettare le minacce prima che producano danni sistemici, ma la pressione del rischio resta elevata e strutturale. L’Osservatorio, che ha coinvolto oltre 150 security manager operanti in più di 20 settori per un fatturato aggregato superiore ai 500 miliardi di euro, conferma che ransomware e attacchi alla supply chain rimangono tra le minacce a maggiore priorità e impatto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

