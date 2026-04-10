In un contesto caratterizzato da inflazione variabile, crisi abitativa urbana e tensioni geopolitiche che influenzano energia e bilanci familiari, alcune aziende stanno adottando misure di welfare che coprono anche le spese di affitto. Questa tendenza si inserisce in un quadro più ampio di strategie volte a sostenere i lavoratori di fronte alle difficoltà economiche attuali. Le iniziative si concentrano su interventi diretti per alleviare i costi di alloggio e garantire maggiore stabilità alle famiglie.

In una fase ancora segnata da inflazione irregolare, crisi abitativa urbana e nuove tensioni geopolitiche che continuano a pesare su energia e bilanci domestici, le imprese stanno ripensando il welfare come strumento di stabilità materiale. Il punto, però, non è solo quanto aiutano: è capire se questo nuovo sostegno integra il reddito o comincia, silenziosamente, a sostituirlo. Dal benessere al bilancio familiare. C’è un momento in cui un benefit smette di sembrare un vantaggio accessorio e comincia a toccare la vita vera. Succede quando l’azienda non paga più soltanto il buono pasto, la palestra o l’assicurazione sanitaria, ma entra in quelle voci che tengono insieme un mese: l’affitto, le utenze, il tragitto casa-lavoro, il mutuo, la spesa energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il welfare che paga l’affitto: quando le aziende entrano davvero nel bilancio familiare

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