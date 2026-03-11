Crollo della falesia a San Michele e ai Sassi Neri Andrea Nobili Avs interroga la Regione sulla difesa della costa
Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione orale alla Regione per chiedere aggiornamenti sui progetti di difesa della costa. La richiesta arriva in seguito ai recenti crolli della falesia a San Michele e ai Sassi Neri. La preoccupazione riguarda la tutela delle aree costiere colpite dagli eventi. La Regione dovrà rispondere sulle misure adottate e sui progetti in corso.
ANCONA – Il capogruppo in Consiglio regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Andrea Nobili, con un’interrogazione orale domanda alla Regione a che punto siano i progetti di difesa della costa, dopo i nuovi crolli della falesia a San Michele e ai Sassi Neri.Andrea Nobili«Chiediamo – spiega -. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Banchinamento del Molo Clementino, per Andrea Nobili (Avs): «È ora di un indirizzo chiaro e preciso da parte della Regione»Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un interpellanza dove, oltre a esprimere la propria contrarietà al progetto, chiede alla...
Interventi a difesa della costa, della falesia e del centro abitato: il sopralluogo a Sirolo degli assessori Consoli e BugaroSIROLO – Gli assessori regionali alla Difesa della costa, Tiziano Consoli, e allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, hanno compiuto un sopralluogo...
