Crollo della falesia a San Michele e ai Sassi Neri Andrea Nobili Avs interroga la Regione sulla difesa della costa

Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione orale alla Regione per chiedere aggiornamenti sui progetti di difesa della costa. La richiesta arriva in seguito ai recenti crolli della falesia a San Michele e ai Sassi Neri. La preoccupazione riguarda la tutela delle aree costiere colpite dagli eventi. La Regione dovrà rispondere sulle misure adottate e sui progetti in corso.