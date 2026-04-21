La Regione finanzia interventi per la difesa della costa abruzzese | a Silvi oltre 1 milione di euro
La Regione ha approvato il finanziamento di 12 interventi per la difesa della costa abruzzese, coinvolgendo 10 Comuni tra Alba Adriatica e Casalbordino. Tra questi, il Comune di Silvi riceve oltre un milione di euro per interventi mirati a contrastare l’erosione delle spiagge. La decisione riguarda progetti specifici destinati a tutelare le zone costiere dalla erosione e a rafforzare le difese naturali della costa.
Importante finanziamento per il contrasto all'erosione delle spiagge per il Comune di Silvi. La giunta regionale, infatti, ha approvato il finanziamento di 12 interventi di difesa della costa abruzzese che interessano 10 Comuni costieri compresi tra Alba Adriatica e Casalbordino. A Silvi, sono.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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