La Regione finanzia interventi per la difesa della costa abruzzese | a Silvi oltre 1 milione di euro

La Regione ha approvato il finanziamento di 12 interventi per la difesa della costa abruzzese, coinvolgendo 10 Comuni tra Alba Adriatica e Casalbordino. Tra questi, il Comune di Silvi riceve oltre un milione di euro per interventi mirati a contrastare l’erosione delle spiagge. La decisione riguarda progetti specifici destinati a tutelare le zone costiere dalla erosione e a rafforzare le difese naturali della costa.