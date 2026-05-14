AI Quests si presenta come un videogioco con grafica da cartone animato, problemi da risolvere, obiettivi da raggiungere e alieni. Tuttavia, dietro questa apparenza si celano principi e elementi utili a comprendere meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale applicati in settori come l’ambiente e la medicina. L’obiettivo del progetto è offrire un’esperienza interattiva che faciliti l’apprendimento delle tecnologie di AI attraverso un formato ludico. La piattaforma mira a coinvolgere utenti di diverse età e background.

A prima vista può sembrare un videogioco: grafica da cartoon, problemi da risolvere, obiettivi da raggiungere, alieni. In realtà è un corso di formazione sull’AI per ragazzi: un’esperienza immersiva, divisa in una serie di missioni, costruite su casi reali, nei settori reali di applicazione dell’AI. È il programma didattico AI Quests con cui Google “sfida” i ragazzini tra gli 11 e i 14 anni. La fotografia nell’era dell’intelligenza artificiale X Il tema è caldo, caldissimo. Lo ha spiegato, in occasione della presentazione di AI Quests alla stampa, Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale, che da anni si batte per portare avanti l’ alfabetizzazione digitale degli studenti nelle scuole in modo etico e responsabile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dietro l'apparenza di un videogioco, AI Quests nasconde principi ed elementi per capire meglio gli algoritmi in ambiti di applicazione reali, dall'ambiente alla medicina

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