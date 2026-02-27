Inail utilizza l'intelligenza artificiale in due settori principali: prevenzione e riabilitazione. Un rappresentante dell'ente ha spiegato che le applicazioni sono suddivise in due grandi gruppi, senza fornire dettagli specifici sui progetti o le tecnologie coinvolte. La distinzione tra le aree riflette gli ambiti di intervento dell’istituto nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Roma, 27 feb. (AdnkronosLabitalia) - "Dividiamo in due grandi gruppi le nostre applicazioni di Intelligenza artificiale. Quelle che riguardano la salute e sicurezza del luogo di lavoro, ovvero tutto ciò che serve per la prevenzione e tutto ciò che viene prima che avvenga un infortunio. Su questo naturalmente noi ci concentriamo in maniera particolare, perché è evidente che cerchiamo di evitare che accadano gli incidenti. E poi ci sono le applicazioni dell'Intelligenza artificiale in ambito protesico e riabilitativo, quindi purtroppo quando l'incidente avviene; tutto ciò che noi possiamo fare per far sì che possano essere restituite delle condizioni accettabili di vita ai nostri assistiti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - D'Ascenzo (Inail): "Prevenzione e riabilitazione i due ambiti di applicazione in Inail dell'Ai"

Ha bisogno di riabilitazione dopo un infortunio, ma Inail e Regione lo rimpallano: "Mi condannano a rimanere invalido"A causare questa odissea sanitaria sarebbe il rimpallo tra Ausl e Inail su chi deve coprire i costi delle cure.

Dati Inail, Paolo Capone (Ugl): “Investire su prevenzione e controlli per arrestare morti sul lavoro”Roma, 3 febbraio 2026 – “Nel 2025 prosegue una strage sul lavoro che i dati Inail fotografano con drammatica chiarezza.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento D'Ascenzo (Inail), triplicata base Bando Isi per prevenzione in agricoltura; Mercato Carbon Farming in espansione, partnership Università Tuscia-Inail.

D'Ascenzo (Inail): Prevenzione e riabilitazione i due ambiti di applicazione in Inail dell'AiRoma, 27 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Dividiamo in due grandi gruppi le nostre applicazioni di Intelligenza artificiale. Quelle che riguardano la salute e sicurezza del luogo di lavoro, ovvero tutto ... iltempo.it

D'Ascenzo, per Inail IA alleato strategicoIn coerenza con il percorso nazionale di sviluppo dell'IA, l'Inail svolge un ruolo particolarmente significativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in ambito protesico-riabilitativo, utili ... ansa.it

Questa mattina, nel corso dell'evento organizzato dal Gruppo FS “Fare Sicurezza: un impegno che ci unisce”, il presidente D'Ascenzo ha dichiarato: “Da tempo l’Inail e il Gruppo FS condividono una visione comune: la sicurezza si costruisce insieme, mettendo - facebook.com facebook