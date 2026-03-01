Chi è stata la più bella sul palco del teatro Ariston per la finalissima di Sanremo 2026? Scopri i look più belli e tutti i segreti del dietro le quinte

Durante la finalissima di Sanremo 2026, il palco del teatro Ariston ha visto sfilare diversi look curati nei dettagli da make-up artist e hair stylist, che si sono sfidati con creatività e abilità per valorizzare le performance delle concorrenti. La serata, conclusa sabato 28 febbraio, ha mostrato una vasta gamma di stili e tendenze, con attenzione particolare ai beauty look scelti per l’occasione.

Ultima serata all’insegna della bellezza per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tutte le scelte make up e capelli delle artiste in gara Sanremo 2026 è giunto al termine e per la finalissima di sabato 28 febbraio make up artist e hair stylist si sono idealmente sfidati a colpi di phon e pennelli per realizzare beauty look impeccabili. C’è chi ha deciso di stupire, chi ha preferito volare basso e chi ha mantenuto codici stilistici già sperimentati nelle serate precedenti. Svolta decisa per Levante, che per l’ultima serata della kermesse ha sfoggiato un beauty look di grande impatto con focus sullo sguardo. Per lei, un cat eye deciso e iper grafico dalla riga definita e dritta, portata ben oltre la fine naturale dell’occhio dalla make up artist Valentina Raimondi che lo ha curato per Armani Beauty. 🔗 Leggi su Amica.it

