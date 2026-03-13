Addio a Bruno Contrada L’ex 007 coinvolto nell’inchiesta sui legami Stato-Mafia era nato a Napoli 94 anni fa

È deceduto a 94 anni Bruno Contrada, ex funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani. Nato a Napoli, Contrada è stato coinvolto in diverse indagini legate ai rapporti tra Stato e criminalità organizzata, diventando una figura nota nel panorama giudiziario e istituzionale del Paese. La sua carriera e il suo nome sono stati spesso al centro di discussioni pubbliche e procedimenti giudiziari.

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani, figura controversa della storia giudiziaria e istituzionale del Paese, il cui nome per decenni è rimasto legato alle indagini sui rapporti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata. Nato a Napoli il 2 settembre 1931, Contrada fu a lungo protagonista negli apparati di sicurezza, lavorando nella Polizia di Stato e successivamente nei servizi segreti civili. Il suo nome emerse nel contesto delle inchieste sulla cosiddetta “zona grigia” tra legalità e illegalità e sui presunti collegamenti tra mafia e istituzioni, tema centrale anche nelle indagini che portarono alla strage di Strage di via D’Amelio del 1992, in cui fu ucciso il magistrato Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bruno Contrada è morto: chi era l’ex 007 accusato di legami con la mafia, riabilitato dalla Corte europea

Addio a Bruno Contrada, morto a 94 anni l’ex numero 3 del SISDE contro la mafia a Palermo e dirigente generale della Polizia di StatoContrada ha ricoperto diversi ruoli nelle forze dell'ordine iniziando come investigatore della Squadra Mobile e passando successivamente alla...

Aggiornamenti e notizie su Bruno Contrada

Temi più discussi: Maria Marchetti uccisa dal figlio con diverse coltellate a Genova, trovata morta nel quartiere di Molassana; FOTO: Addio a Enrica Bonaccorti, dai programmi alle storiche apparizioni: tutte le foto; Violento incidente tra Melito e Arzano sulla circumvallazione: distrutte due auto; Lascia i figli in auto per fare un lifting e il bimbo più piccolo muore. Madre condannata a 15 anni, il papà: Non sono abbastanza.

Bruno Contrada è morto, addio all’ex Sisde | Aveva 94 anni, fu accusato di mafia poi risarcitoE' morto Bruno Contrada, aveva 94 anni l'ex numero tre del Sisde: fu accusato di associazione mafiosa e poi risarcito, la sua storia ... ilsussidiario.net

Addio a Bruno Contrada, aveva 94 anni. Dopo le sue vicende giudiziarie diceva: Sono già mortoL'ex dirigente del Sisde è stato al centro di trent'anni di processi, poi la sentenza della Corte per i diritti dell'uomo per l'ingiusta detenzione. Ha raccontato la propria esperienza nel libro di me ... msn.com

: ` È morto a Palermo, Bruno Contrada, 94 anni dei quali 30 nella polizia, l’alto dirigente ha svolto la sua carriera a Palermo. Arrivò anche a ricoprire un ruolo apicale nel Sisde. Negli anni sono state le sue vicende gi - facebook.com facebook

Addio a Bruno Contrada, morto a 94 anni l’ex numero 3 del SISDE contro la mafia a Palermo e dirigente generale della Polizia di Stato x.com