Diano Marina | viaggio sensoriale tra i profumi dell’antica Roma

A Diano Marina si sta studiando come ricostruire un profumo antico di circa duemila anni fa, interrogandosi sulle tecniche di oggi per riprodurre fragranze scomparse nel tempo. La ricerca si concentra anche sulla chimica dell’iris, un ingrediente presente nelle antiche ricette romane, e sui segreti che può svelare. Questi studi coinvolgono esperti di profumeria e chimica, che analizzano i residui e le antiche formulazioni.

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? Domande chiave Come si ricostruisce oggi un profumo perduto di duemila anni fa?. Quali segreti nasconde la chimica dell'iris nelle antiche ricette romane?. Cosa rivelano le ceramiche del Lucus Bormani sui commerci dell'epoca?. Come può la ricerca archeologica trasformare il turismo nel Golfo Dianese?.? In Breve Federico Lambiti e Lorenzo Ansaldo guidano le dimostrazioni pratiche sulla profumeria antica.. Il professor Gian Luigi Puleo e studenti del Polo Tecnologico ricostruiscono profumo all'iris.. Ricerca di Lambiti su Lucus Bormani analizza flussi commerciali tra età augustea e III secolo.. L'evento coinvolge l'Assessorato alla Cultura di Diano Marina e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: viaggio sensoriale tra i profumi dell’antica Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Diano Marina: 3 serate di alta cucina tra chef stellati e territorio? Cosa sapere Diano Marina ospita tre cene gourmet con chef stellati dall'8 al 10 maggio 2026. Alla Pinacoteca Tosio Martinengo un viaggio tra arte e profumi: nasce “L’aroma dell’arte”Un percorso sensoriale che unisce pittura, olfatto e narrazione per scoprire i capolavori del museo in modo inedito. Argomenti più discussi: Diano Marina, le ‘Farfalle di campo’ dello chef Ugo Vairo al primo cooking show di Aromatica 2026; Aromatica entra nel vivo: gusti e profumi a Diano. E oggi arriva Oscar Farinetti; Conosci le erbe? A Diano Marina c’è AROMATICA, la festa delle erbe aromatiche; Dall’8 al 10 maggio a Diano Marina c’è Aromatica: 55 ospiti, oltre 100 produttori, cooking show, ristoranti con piatti a tema, cene a 4 mani.