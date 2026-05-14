Un’indagine recente rivela che la maggior parte degli italiani ha scarsa conoscenza del diabete di tipo 1. Il questionario, condotto su un campione rappresentativo della popolazione, mostra che molti non sanno riconoscere i sintomi principali o comprendere le differenze rispetto ad altre forme di diabete. La mancanza di informazioni si traduce anche in una scarsa consapevolezza sui rischi e sulle modalità di gestione della malattia, che colpisce soprattutto i giovani.

Diabete, questo sconosciuto. Soprattutto se la forma di malattia a cui ci si riferisce è quella di tipo 1. L’indagine “La conoscenza degli italiani sul diabete di tipo 1”, promossa da Sanofi e condotta da SWG, delinea uno scenario allarmante: per quanto il 53% degli intervistati ritenga di essere informato sulla malattia, solo un italiano su 10 conosce la differenza tra la forma di tipo 1 e quella di tipo 2 della patologia. Inoltre continuano a essere radicate false convinzioni, come quella secondo cui il diabete di tipo 1 sarebbe causato dal consumo eccessivo di dolci. Per fare chiarezza sul tema, Sanofi ha organizzato nella sua sede di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diabete tipo 1, l’indagine svela la poca consapevolezza degli italiani

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