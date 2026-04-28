Diabete tipo 2 | la dieta chetogenica rigenera le cellule del pancreas

Una ricerca condotta dall'Università dell'Alabama ha coinvolto 51 pazienti con diabete di tipo 2 e ha esaminato gli effetti di una dieta chetogenica. I risultati indicano che questa alimentazione può contribuire a migliorare la funzionalità delle cellule pancreatiche. La dieta prevedeva un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di grassi. Questi dati sono stati pubblicati in uno studio recento.

?? Cosa sapere Ricerca dell'Università dell'Alabama su 51 pazienti mostra benefici della dieta chetogenica. Il regime riduce lo stress delle cellule beta pancreatiche nei diabetici di tipo 2. Un team di ricerca guidato da Marian Yurchishin presso l'Università dell'Alabama a Birmingham ha evidenziato come un regime alimentare basato su grassi e povero di carboidrati possa favorire la funzionalità delle cellule beta nel trattamento del diabete di tipo 2. Lo studio, i cui risultati sono st .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diabete tipo 2: la dieta chetogenica rigenera le cellule del pancreas Notizie correlate Questa dieta vegana ha ridotto l’insulina del 30% nel diabete di tipo 1L’insulina è l’ormone che consente al glucosio, cioè lo zucchero presente nel sangue, di entrare nelle cellule muscolari e nel fegato per essere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: FAND chiede accesso equo ai sensori glicemia per diabete tipo 2 - SISMED; Come mettere in ordine i cibi per controllare la glicemia: cosa dicono gli studi sul meal sequence per il diabete 2; Dal prediabete a una nuova classificazione del diabete di tipo 2: l’obiettivo è anticipare le cure; Dieta chetogenica, possibile alleata contro il diabete di tipo 2. Battere sul nascere il diabete di tipo 2: al Giovanni XXIII di Bergamo sperimentata la prima terapia monoclonaleL’ospedale pioniere in Italia nella terapia basata sulla somministrazione dell’anticorpo monoclonale Teplizumab. Ad avvantaggiarsene una donna di 34 anni ... ilgiorno.it La dieta chetogenica può mandare in remissione il diabete? Cosa dice un nuovo studioLa dieta chetogenica può aiutare a mandare il diabete in remissione? Un nuovo studio confronta keto e dieta low-fat e svela cosa succede davvero al corpo. blitzquotidiano.it Il dott. Federico Bertuzzi, Direttore della Diabetologia dell’Ospedale Niguarda di Milano, lo spiega chiaramente: soprattutto all’esordio della malattia, il diabete di tipo 2 può regredire ed entrare in remissione se si interviene precocemente su peso, alimentazion - facebook.com facebook