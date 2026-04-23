Diabete tipo 1 | a Bergamo la svolta con il farmaco che blocca la malattia

All’ospedale di Bergamo, una donna di 34 anni con diabete di tipo 1 è stata sottoposta a un trattamento con il farmaco Teplizumab. Questa terapia rappresenta una novità nel campo medico, poiché mira a bloccare lo sviluppo della malattia. La somministrazione si è svolta recentemente e rappresenta una possibile svolta nel trattamento di questa condizione.

? Cosa sapere L'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha trattato una trentaquattrenne con il farmaco Teplizumab.. La terapia immunologica ritarda l'insorgenza del diabete tipo 1 di circa due anni.. Una donna di 34 anni con un alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 1 è stata sottoposta all’infusione del farmaco Teplizumab presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, segnando uno dei primi casi in Italia di trattamento su un paziente adulto. La terapia, che prevede l’uso di un anticorpo monoclonale, mira a ritardare l’insorgenza della patologia in soggetti selezionati che si trovano in una fase di prediabete. Il percorso clinico della paziente si è articolato in 14 giorni di infusione endovenosa, durante i quali è stato necessario un monitoraggio costante e quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diabete tipo 1: a Bergamo la svolta con il farmaco che blocca la malattia Notizie correlate Parte dal Sud la svolta contro il diabete di tipo 1, a Bari nuovo farmaco a bambino di 13 anniImbrigliare il diabete di tipo 1 prima della comparsa dei sintomi: giovane paziente trattato con successo al Giovanni XXIII. Diabete di tipo 1, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII somministrato il farmaco che ne ritarda l’insorgenzaÈ una donna di 34 anni ad alto rischio di sviluppare un diabete di tipo 1 la prima persona trattata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII con Teplizumab,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Diabete tipo 2, verso nuova classificazione: cosa cambia; Diabete tipo 2: intervenire prima per cambiare il futuro; Diabete tipo 2. In arrivo una nuova classificazione. Sid: Intervenire prima per cambiare il futuro; Diabete di tipo 1, ok dalla FDA per l’uso di teplizumab già dal primo anno di età, per ritardare l’esordio clinico. Diabete di tipo 1, all’ospedale Papa Giovanni somministrato il farmaco che ne ritarda l’insorgenzaAll’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stato somministrato per la prima volta a un paziente adulto in Italia il Teplizumab, anticorpo monoclonale che può ritardare l’insorgenza del diabete di t ... ecodibergamo.it Diabete di tipo 1, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII somministrato il farmaco che ne ritarda l’insorgenzaL’anticorpo monoclonale Teplizumab, approvato negli Stati Uniti e ad inizio 2026 dall’autorità regolatoria europea EMA per adulti e bambini sopra gli 8 anni, viene somministrato in Italia in pazienti ... bergamonews.it Ritenuti efficaci per il trattamento del diabete di tipo 2 e dell'obesità, questi farmaci non sono adatti a tutte le tipologie di pazienti e nascondono pericoli, soprattutto per i soggetti con patologie croniche complesse - facebook.com facebook