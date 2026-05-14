Un’indagine condotta da SWG e promossa da Sanofi evidenzia come in Italia vi sia una scarsa consapevolezza riguardo al diabete di tipo 1. Lo studio mostra che molte persone non conoscono le caratteristiche principali di questa malattia, né i sintomi o le possibili complicanze. I risultati indicano una bassa familiarità con il tema tra la popolazione generale, facendo emergere una lacuna informativa su questa condizione. La ricerca si concentra sulla percezione e sulla conoscenza che i cittadini hanno del diabete di tipo 1 nel paese.

SWG ha condotto un’ indagine promossa da Sanofi da cui emerge uno scenario allarmante sulla poca consapevolezza che si ha in Italia del diabete di tipo 1. In “La conoscenza degli italiani sul diabete di tipo 1”, i numeri dicono tutto: il 53% degli intervistati ritiene di essere informato sulla malattia, ma solo 1 italiano su 10 conosce la differenza tra la forma di tipo 1 e quella di tipo 2 della patologia. Inoltre continuano a essere radicate false convinzioni, come quella secondo cui il diabete di tipo 1 sarebbe causato dal consumo eccessivo di dolci. In realtà, come hanno spiegato gli esperti presenti all’evento “Immunodiabetologia: una... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Diabete di tipo 1, indagine SWG: "Italiani poco consapevoli"

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