macchinario donato alla pediatria per i bambini con diabete di tipo 1

Agd Umbria ha consegnato due strumenti di misurazione dell’emoglobina glicata ai reparti di Pediatria di Foligno e Terni, per aiutare i bambini con diabete di tipo 1. La donazione nasce dall’esigenza di migliorare il monitoraggio della malattia e facilitare il lavoro dei medici. L’azione mira a rendere più semplice e preciso il controllo delle glicemie nei piccoli pazienti. La richiesta di tali apparecchiature è stata avanzata dalle strutture ospedaliere.

Importante gesto di solidarietà a favore dei bambini con diabete arriva da Agd Umbria, l’associazione regionale che sostiene i bambini con diabete e le loro famiglie, che nei giorni scorsi ha donato due macchine per la misurazione dell’emoglobina glicata ai reparti di Pediatria degli ospedali di Foligno e Terni. "Lo strumento consentirà di effettuare controlli più rapidi e precisi – spiega l’Usl –, migliorando la gestione clinica dei piccoli pazienti con diabete e facilitando il lavoro del personale sanitario. La misurazione della glicata è infatti fondamentale per monitorare l’andamento della malattia e l’efficacia delle terapie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Donato, i giocatori della SS Arezzo in Pediatria per portare un sorriso ai bambini ricoveratiIl sorriso è il miglior medicinale, specialmente tra le mura di un ospedale.

San Donato di Arezzo, l’invasione festosa dei Babbo Natale in moto per portare doni ai bambini ricoverati in PediatriaA San Donato di Arezzo, un'iniziativa speciale ha portato allegria e solidarietà: Babbo Natale in moto hanno attraversato il paese per consegnare doni ai bambini ricoverati in Pediatria, portando un sorriso e un momento di festa ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

