Un rappresentante istituzionale ha dichiarato che sviluppare un modello di turismo sostenibile rappresenta un obiettivo chiave per la regione del Gargano. La frase è stata pronunciata in un'occasione pubblica, evidenziando l'importanza di questa strategia per il territorio. La discussione si inserisce nel contesto di iniziative volte a promuovere un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale.

Realizzare un modello di turismo sostenibile è un obiettivo strategico per il Gargano. Non soltanto per intercettare con successo i sempre più crecenti flussi turistici che cercano esperienze e offerte di questo tipo, ma anche per esaltare le caratteristiche e le specificità del territorio. Un incontro incentrato sulla definizione di una programmazione rivolta al Gargano e all’Area Marina Protetta dalle Isole Tremiti. La fase 2 del progetto, infatti, potrà essere avviata innanzitutto grazie al ritorno del Parco Nazionale del Gargano all’interno di Federparchi. Un passaggio che il Commissario Di Mauro ha definito doveroso e nello stesso tempo strategico per il ruolo e la funzione che l’Ente Parco deve esercitare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Di Mauro: “Realizzare un modello di turismo sostenibile è un obiettivo strategico per il Gargano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Poste Italiane e logistica sostenibile, il modello di ViareggioGrazie a mezzi elettrici e soluzioni innovative, il centro di recapito della città rappresenta un esempio virtuoso.

Il Poseidonia Beach Club presenta un nuovo modello di ristorazione sostenibileIl locale di Ascea Marina introduce un sistema concreto di cucina circolare che riduce gli sprechi, valorizza le materie prime e rende misurabile la...

Argomenti più discussi: Action Day per la campagna Un’altra difesa è possibile, 15 maggio 2026; L'Armenia contesa alla prova delle elezioni; Il tempo sospeso dei CPR; Dal Rosa alle rose nel giardino... Il mio grande Giro adesso è finito lì.

PRIME 365 DI REGINA MAURO - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Si chiude il congresso della Sipps, Di Mauro: Curare il benessere dei bambini per un futuro miglioreNAPOLI – Il pediatra di oggi non deve occuparsi soltanto della salute fisica di bambini e adolescenti, ma deve interrogarsi sul loro benessere a 360 gradi consapevoli del fatto che il benessere del ba ... dire.it