Poste Italiane e logistica sostenibile il modello di Viareggio

Poste Italiane ha implementato un modello di logistica sostenibile a Viareggio, mantenendo una flotta di circa 30 mila veicoli a basse emissioni. Di questi, oltre 6.200 sono veicoli completamente elettrici, indicati come full green. L'azienda ha scelto di investire in veicoli a basso impatto ambientale per le proprie operazioni di consegna e trasporto.

Grazie a mezzi elettrici e soluzioni innovative, il centro di recapito della città rappresenta un esempio virtuoso. Il servizio del TgPoste. Poste italiane continua a distinguersi per il suo impegno nella logistica sostenibile, con una flotta green di circa 30 mila veicoli a basse emissioni di cui oltre 6,200 full green. In questo scenario, la città di Viareggio rappresenta un modello virtuoso. È qui che, grazie a mezzi elettrici e soluzioni innovative, il centro di recapito rappresenta un modello di area urbana completamente ecosostenibile. Un’evoluzione concreta che unisce l’efficienza del servizio di recapito con il rispetto per l’ambiente e il territorio, come spiega il portalettere Michele in un servizio del TgPoste. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Poste Italiane e logistica sostenibile, il modello di Viareggio Articoli correlati Poste Italiane assume settantacinque persone per potenziare la logistica nel CataneseNuova linfa per il recapito in provincia di Catania grazie al piano assunzioni di Poste Italiane che ha chiuso il 2025 con importanti inserimenti nel... Leggi anche: Poste Italiane, numeri record per i servizi digitali del Gruppo. Il Tg Poste