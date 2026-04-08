Il Poseidonia Beach Club presenta un nuovo modello di ristorazione sostenibile

Il Poseidonia Beach Club di Ascea Marina ha adottato un nuovo modello di ristorazione sostenibile, basato su un sistema di cucina circolare. Il locale utilizza pratiche che minimizzano gli sprechi e valorizzano le materie prime, con l’obiettivo di rendere la sostenibilità un elemento misurabile. La strategia adottata non influisce sulla qualità dei piatti o sull’esperienza dei clienti, garantendo un approccio pratico e concreto alla sostenibilità ambientale nel settore della ristorazione.

Il locale di Ascea Marina introduce un sistema concreto di cucina circolare che riduce gli sprechi, valorizza le materie prime e rende misurabile la sostenibilità senza compromettere qualità ed esperienza gastronomica Il Poseidonia Beach Club di Ascea Marina inaugura la stagione 2026 introducendo un nuovo passo nel proprio percorso ambientale: il Menù a Spreco Ridotto e Cucina Circolare. Si tratta di un progetto che integra nella gestione quotidiana della ristorazione principi di economia circolare, organizzazione efficiente del lavoro, valorizzazione delle risorse locali e controllo concreto dei risultati. Non si tratta di una semplice... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Il Poseidonia Beach Club lancia il Menù a Spreco Ridotto e Cucina CircolareIl Poseidonia Beach Club di Ascea Marina apre la stagione 2026 con un nuovo tassello del proprio percorso di sostenibilità: il Menù a Spreco Ridotto... Calabria: Life TerrAmare rilancia coste e biodiversità con un nuovo modello di gestione sostenibile.La Calabria si prepara a un cambiamento significativo nella gestione del proprio patrimonio costiero con l'avvio del progetto Life TerrAmare. Argomenti più discussi: Il Poseidonia Beach Club lancia il Menù a Spreco Ridotto e Cucina Circolare; Coldiretti Campania: allarme latte bovino, prezzo di vendita sotto i costi di produzione - Napoli Village -. Migliori Beach Club d’Italia 2025 Al Poseidonia Beach Club il prestigioso premio qualità e sostenibilitàIl Poseidonia Beach Club trionfa a Milano: premiato come miglior esempio di qualità e sostenibilità in Italia. Lo stabilimento balneare dall’anima green di Marina di Ascea conquista la scena nazionale ... napolivillage.com Il Poseidonia Beach Club lancia il Menù a spreco ridotto e cucina circolareIl Poseidonia Beach Club di Ascea Marina apre la stagione 2026 con un nuovo tassello del proprio percorso di sostenibilità: il Menù a Spreco Ridotto e Cucina ... napolivillage.com Menù a spreco ridotto e cucina circolare, la novità del Poseidonia Beach Club. Non un semplice messaggio “green”, ma un sistema basato su procedure interne, monitoraggio degli scarti, standard di porzionatura, recupero controllato delle eccedenze. mondo x.com Poseidonia Beach Club: Menù a Spreco Ridotto e Cucina Circolare ad Ascea Marina - https://www.ditestaedigola.com/poseidonia-beach-club-menu-a-spreco-ridotto-e-cucina-circolare-ad-ascea-marina/ - facebook.com facebook