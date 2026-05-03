Il direttore sportivo del Milan ha dichiarato che la squadra è compatta e che tutti condividono un’unica visione per il futuro del club. Ha anche commentato il modulo di gioco, senza approfondire dettagli tecnici. La partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-2026, si giocherà alle ore stabilite e rappresenta un momento importante della stagione.

Prima di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, ha parlato a ‘DAZN’ Igli Tare, direttore sportivo rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su Koné: "Un giocatore che ha disputato un ottimo campionato con il Sassuolo. In Francia ha giocato in squadre importanti, può essere un uomo mercato per il Sassuolo". Sul vertice di mercato con Allegri e sul futuro. Tutte le parti in sintonia? "Sicuramente si, assolutamente si. Quasi ogni settimana ci vediamo insieme all'allenatore e Furlani. Siamo in sintonia su quello che va fatto e quello che manca al Milan in vista della prossima stagione".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare parla chiaro sul futuro del Milan: “C’è sintonia da parte di tutti”. E sul modulo …

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Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è ormai noto per le sue dichiarazioni riguardo alcuni affari sfumati nel suo periodo biancoceleste. Tutti che parlano di top player. "Avevamo praticamente chiuso per l'affare" e "poi tutto sfumò" sono ormati le frasi mantra - facebook.com facebook