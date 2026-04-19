Milan Tare non si sbilancia sul futuro di Allegri | È inutile parlarne adesso Cosa ha detto il ds rossonero

Prima della partita contro il Verona, il direttore sportivo del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni senza entrare troppo nei dettagli sul possibile futuro di Allegri. Ha affermato che al momento non ha senso discutere di questioni legate alla guida tecnica, preferendo concentrarsi sulla prossima sfida. Tare ha evitato di fare commenti specifici sul tecnico e ha preferito mantenere un atteggiamento prudente riguardo alle voci di mercato.

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