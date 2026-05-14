Gianluca Di Marzio ha dichiarato a Sky che in questa fase è il Napoli a valutare se proseguire con l’allenatore, mentre Conte si sta concentrando sul suo futuro nel club partenopeo. La differenza di posizioni tra le due parti riguarda le decisioni sul progetto sportivo, con il club che sta analizzando le condizioni per continuare insieme. La situazione si sviluppa in un momento di valutazioni e incontri tra le parti coinvolte, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Gianluca Di Marzio a Sky dice che stavolta è più il Napoli che ha dubbi sulla permanenza di Conte mentre Conte parla del futuro a Napoli. Insomma sarebbe il Napoli a voler liberarsi di Conte. Dice Di Marzio a Sky Sport: “Qui mi par di capire che è più lato Napoli l’intenzione di sedersi e di capire: ci sono ancora i presupposti per continuare Antonio, oppure no? E capire poi a livello contrattuale nel caso come lasciarsi”. De Laurentiis è stuzzicato da Sarri. E ancora: “Quando De Laurentiis e Conte si troveranno, si capirà meglio cosa accadrà. O se interromperanno a prescindere la loro collaborazione, c’è ancora un anno di contratto tra Conte e il Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Marzio: “È più De Laurentiis che vuole capire se ci sono i presupposti per continuare con Conte”

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