Conte | De Laurentiis può dire quello che vuole Se rispondo lo faccio in privato
Il leader di una squadra di calcio ha commentato le recenti dichiarazioni di un dirigente avversario, affermando che può esprimersi liberamente e che eventuali risposte le darebbe in privato. Ha anche parlato delle voci sul suo futuro, ricordando che l’anno scorso, a due mesi dalla fine del campionato, si era già parlato di possibili cambiamenti. Nessuna delle parti ha fornito dettagli concreti sui piani futuri o su eventuali decisioni imminenti.
“Le voci sul mio futuro? Anche l'anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre. Io vi lascio parlare, a volte dico delle cose e poi vengono fraintese e strumentalizzate. Questo, però, fa parte del calcio. Io parto dal presupposto che più si sta zitti e.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sentite cosa dice DE LAURENTIIS dopo la vittoria in SUPERCOPPA
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