De Laurentiis | Via libera a Conte se vuole la Nazionale

Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato di essere disposto a lasciare il ruolo se l’allenatore desidera prendere in carico la nazionale. La discussione riguarda la possibilità che l’allenatore possa essere scelto come nuovo ct della rappresentativa azzurra. La questione si inserisce nel contesto delle trattative in corso, anche se nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora divulgata. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Il tema Antonio Conte continua a muoversi sullo sfondo del Napoli, anche se l’ipotesi di un approdo immediato in Nazionale, allo stato attuale, non trova conferme concrete. Il punto, però, non è solo questo. Come spiega Repubblica, resta significativa soprattutto la posizione di Aurelio De Laurentiis, che non chiude a uno scenario di separazione anche prima della scadenza naturale del contratto. Il presidente azzurro, in sostanza, lascerebbe al tecnico la libertà di scegliere un’altra strada, qualora fosse davvero intenzionato a farlo. Il contratto fino al 2027 non viene quindi presentato come un vincolo assoluto. Piuttosto, come una base da cui partire, ma non necessariamente un ostacolo a una decisione diversa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Via libera a Conte se vuole la Nazionale” Notizie correlate Leggi anche: Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà Calcio Napoli, De Laurentiis su Conte: “Se vuole la Nazionale deve dirlo subito”Il presidente del Calcio Napoli chiede chiarezza sul futuro della panchina: possibile addio anticipato se il tecnico decidesse di accettare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, Conte: Senza energie dopo Parma. Nazionale? Mie parole fraintese o strumentalizzate; Italia, De Laurentiis attacca la FIGC: Soldi sottobanco per le convocazioni. La replica di Assoagenti; Conte verso la Nazionale: il Napoli pensa a Italiano per sostituirlo; Il Napoli a Parma, Conte a caccia della sesta vittoria: ci saranno 3500 tifosi azzurri. De Laurentiis: Via libera a Conte se vuole la NazionaleForzAzzurri.net - De Laurentiis: Via libera a Conte se vuole la Nazionale Il tema Antonio Conte continua a muoversi sullo sfondo del Napoli, anche se l’ipotesi di un ... forzazzurri.net De Laurentiis: Conte mi dette il via libera per vendere Osimhen ma non per Kvara. Fu un erroreAll'interno della sua intervista a The Athletic, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato anche su questioni di mercato del. tuttomercatoweb.com De Laurentiis sponsorizza ancora Malagò Ma svela un retroscena facebook Figc, De Laurentiis candida Malagò: “Prenda in mano la situazione. Abete inadatto” x.com