Di Franco Musei di Capri | Storia e archeologia al centro del turismo
L'isola di Capri sta attirando sempre più visitatori grazie alla sua storia e alle sue testimonianze archeologiche. Le iniziative e le esposizioni dedicate al patrimonio culturale locale stanno contribuendo a rendere più interessante l’offerta turistica dell’isola. Gli studi e le ricerche condotte sul territorio hanno portato alla luce elementi che arricchiscono la conoscenza della sua storia antica. L’obiettivo è promuovere un turismo che valorizzi le radici storiche e culturali di Capri, integrandole con le attrazioni tradizionali.
(Adnkronos) – La storia e l'archeologia di Capri sempre più valore aggiunto per l'attrattività dell'isola azzurra. Mettendo in rete e rendendo sempre più fruibili tutti i musei e le aree archeologiche. E' la visione di Luca Di Franco, 39 anni, dal 2 aprile scorso nuovo direttore dei Musei e Parchi archeologici di Capri, nominato dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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