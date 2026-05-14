Di Franco Musei di Capri | Storia e archeologia al centro del turismo

L'isola di Capri sta attirando sempre più visitatori grazie alla sua storia e alle sue testimonianze archeologiche. Le iniziative e le esposizioni dedicate al patrimonio culturale locale stanno contribuendo a rendere più interessante l’offerta turistica dell’isola. Gli studi e le ricerche condotte sul territorio hanno portato alla luce elementi che arricchiscono la conoscenza della sua storia antica. L’obiettivo è promuovere un turismo che valorizzi le radici storiche e culturali di Capri, integrandole con le attrazioni tradizionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui