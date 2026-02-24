Luca Di Franco incarico dal MiC per dirigere i beni culturali a Capri

Luca Di Franco ha assunto il ruolo di dirigente dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, dopo aver ricevuto l’incarico dal Ministero della Cultura. La scelta deriva dalla necessità di valorizzare i siti storici dell’isola, tra cui il celebre Museo archeologico. Di Franco si occuperà di coordinare le attività di tutela e promozione, con l’obiettivo di attirare un pubblico più ampio e preservare il patrimonio. La sua nomina segna un passo importante per la gestione culturale dell’isola.

Luca Di Franco è il nuovo dirigente dei Musei e Parchi Archeologici di Capri, una delle realtà più affascinanti del patrimonio culturale campano. Classe 1986, è il più giovane tra i 14 direttori recentemente nominati dal ministero della Cultura (MiC) alla guida dei musei statali. Attualmente funzionario archeologo presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, è responsabile delle aree di Capri, della Penisola Sorrentina e della Piana Campana, dove ha coordinato scientificamente numerosi scavi archeologici. In precedenza ha ricoperto il ruolo di responsabile della sezione romana, dell’archivio e della conservazione delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Cultura, Vietri (FdI): “Dal MIC oltre 2,5 milioni per beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum”Il Ministero della Cultura ha stanziato oltre 2,5 milioni di euro per i beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum.

Cultura, Vietri (FdI): “Dal MIC oltre 2,5 milioni di euro per beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum”Dal Ministero della Cultura arrivano più di 2,5 milioni di euro per beni storici di Mercato San Severino e Capaccio Paestum.

Argomenti correlati

La Direzione generale Musei comunica i nomi dei nuovi direttori di 14 musei italiani; Musei statali, nominati 14 nuovi direttori: ecco chi guiderà i poli italiani; Quattro nuovi direttori per altrettanti musei campani; Chi sono i nuovi direttori dei 14 musei statali di seconda fascia.

Kering si affida alla cura di Luca de Meo, ufficializzato il nuovo Ad. Ecco da quando parte l'incaricoIl colosso del lusso Kering ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Luca de Meo, ex ceo di Ren ault, azienda che ha contribuito a rilanciare, nella nuova posizione di amministratore delegato, mentre l ... affaritaliani.it

Trieste Cafe. . Confronto Pamela Rabaccio (Lega) - Martina Machnisch (Punto Franco) Conduce Luca Marsi - facebook.com facebook