Destinazione Pace | aperte le prenotazioni per la grande festa finale di YouTopic Fest

Le prenotazioni sono ora aperte per “Destinazione Pace”, l'evento conclusivo di YouTopic Fest 2026 che si terrà domenica 7 giugno presso la Cittadella della Pace a Rondine. La manifestazione si intitola “Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre” ed è prevista come grande festa finale del festival. L’evento coinvolge vari artisti e partecipanti provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di pace attraverso musica e testimonianze.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”, la grande festa finale di YouTopic Fest 2026 in programma domenica 7 giugno a Rondine Cittadella della Pace. Un appuntamento che unirà musica, parole, testimonianze e partecipazione dentro l’Arena di Janine nel cuore della Cittadella di Rondine. Sul palco Amara, Giovanni Caccamo, OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, a cui si unisce anche la presenza di Michele Serra. Lorenzo Jovanotti interverrà nel corso della serata in dialogo con i giovani di Rondine e gli artisti presenti e ci accompagnerà nel gran finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Destinazione Pace: aperte le prenotazioni per la grande festa finale di YouTopic Fest ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Destinazione Pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiArezzo, 7 maggio 2026 – C’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a... YouTopic Fest 2026, a Rondine la festa finale. Jovanotti ospite speciale per la paceC’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a essere un volto. Temi più discussi: Destinazione Pace. Jovanotti torna a Rondine; La Flotilla risalpa, destinazione Turchia. Con buona pace dei militanti pro-curdi; L'orchestra Oida a Destinazione Pace; Jovanotti a Rondine per lo YouTopic Fest 2026. Giorgia è isolata. Chi lo dice può andare letteralmente affanculo. Quando ha raggiunto la destinazione è probabile che faccia pace con il cervello. x.com Rondine, aperte le iscrizioni per Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerreSono ufficialmente aperte le prenotazioni per Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre, la grande festa finale di YouTopic Fest 2026 in programma domenica 7 giugno a Rondi ... toscanaoggi.it Pace: You Topic Rondine, il 7 giugno Jovanotti sul palco per sostenere i giovani della Cittadella della paceArezzo si prepara ad accogliere Destinazione Pace, l’evento conclusivo di YouTopic Fest 2026 promosso da Rondine Cittadella della Pace, in programma il prossimo 7 giugno nell’Arena di Janine. Sono u ... agensir.it