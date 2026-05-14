Il Tar ha deciso di rinviare il ricorso presentato dalla Lega di Serie A all’Avvocatura di Stato, mentre è in corso una riunione tra le parti coinvolte. Alla riunione partecipano rappresentanti della Prefettura, della Lega di A, della Fitp e di Sport e Salute, che stanno cercando di trovare una soluzione condivisa. La situazione riguarda un derby che si svolge in un contesto di tensione tra le istituzioni sportive e amministrative, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle questioni in discussione.

La vicenda derby di Roma sembra non finire mai. Il Tar del Lazio, a cui la Lega Serie A aveva presentato ieri il ricorso contro la decisione del Prefetto di far giocare la stracittadina (e di conseguenza le altre quattro gare delle squadre impegnate nella corsa Champions) lunedì sera, ha deciso di non decidere, rinviando il caso all'Avvocatura di Stato. Al momento sarebbe in corso un incontro tra le parti, Prefettura, Lega, ma anche Fitp e Sport e Salute, per trovare una soluzione che possa in qualche modo soddisfare le richieste di tutti. Impresa difficile se non impossibile, visto che gli organi di sicurezza della Capitale non avrebbero alcuna intenzione di riportare il derby a domenica, giorno della finale degli Internazionali a cui peraltro parteciperà anche il Presidente della Repubblica Mattarella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Derby, un balletto infinito! Il Tar rinvia il ricorso della Lega all'Avvocatura di Stato. Riunione in corso

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