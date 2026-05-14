Il derby di lunedì notte si svolge senza ultras a causa di una protesta. I tifosi laziali sono presenti a Ponte Milvio per manifestare contro il presidente della società, mentre i supporter romanisti si trovano a pochi metri, evitando di essere coinvolti nei problemi del calcio attuale. La presenza delle due tifoserie si limita a queste manifestazioni, lasciando il campo a decisioni di ordine pubblico.

Le tifoserie di Roma e Lazio annunciano che diserteranno lo stadio per protesta, chi contro Lotito e chi contro la Prefettura. Si ritroveranno all’esterno aumentando il rischio di incidenti e feriti, come un anno fa. I laziali a Ponte Milvio perché in protesta contro Lotito, i romanisti a una manciata di metri per non essere ostaggi dei pasticci del calcio moderno. Il derby dell’Olimpico si sta trasformando nel peggiore degli incubi per chi deve gestire l’ordine pubblico intorno allo stadio e non solo un pasticcio che ha scatenato una bufera di critiche e polemiche sulla Lega Calcio Serie A. Il muro contro muro con il Viminale ha portato allo slittamento di Roma-Lazio alle ore 20,45 di lunedì 18 maggio, visto che le chance che il Tar ribalti la decisione presa dalla Prefettura di Roma sono pressoché nulle.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Derby senza ultras per protesta, il derby di lunedì notte diventa un incubo per l’ordine pubblico

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21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS #asroma #lazio #derby #totti #ultras #shorts #short

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