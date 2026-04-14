Roma-Lazio caos ordine pubblico | il Derby verso lo slittamento a lunedì

Il derby tra Roma e Lazio rischia di essere posticipato a lunedì a causa di problemi legati all’ordine pubblico. Le autorità hanno registrato un’alta tensione tra i tifosi, con possibili situazioni di caos che potrebbero mettere a rischio la sicurezza pubblica. La decisione dipende dall’andamento delle verifiche e delle misure di sicurezza, mentre gli agenti sono già impegnati a gestire le eventuali criticità prima dell’evento.

Il Foro Italico è una polveriera pronta a esplodere per eccesso di entusiasmo, ma la miccia rischia di accendersi dove non dovrebbe. Domenica 17 maggio, a Roma, l’ordine pubblico si trova davanti a un bivio senza precedenti: la finale degli Internazionali d’Italia di tennis e il Derby della Capitale tra Roma e Lazio potrebbero collidere nello spazio di poche centinaia di metri. La Lega Serie A e la Prefettura stanno valutando il clamoroso slittamento a lunedì 18 maggio per evitare il cortocircuito tra le tifoserie e le migliaia di appassionati della racchetta che affolleranno lo Stadio Olimpico e i campi limitrofi. Non è una semplice questione di calendario, ma di gestione del rischio.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Lazio, caos ordine pubblico: il Derby verso lo slittamento a lunedì Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale | #SerieAWomenAthora Derby all'Ascoli, festa al Picchio Village. Il questore Fusco: "Ordine pubblico ok"Ascoli, 5 marzo 2026 – Oltre 4000 tifosi dell’Ascoli in delirio hanno atteso il rientro della squadra al Picchio Village dopo la vittoria della... In arrivo nota proroga per il piano annuale dei flussi di cassa nelle scuole: si va verso lo slittamento con procedure semplificate per gli istitutiIl Ministero dell'Istruzione e del Merito sta per diramare una nota con la quale vengono prorogati i termini per l'adozione del piano annuale dei...