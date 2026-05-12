Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 la prefettura | Motivi di gestione dell' ordine pubblico
Il derby tra Roma e Lazio è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20.45. La prefettura ha annunciato la data e l’orario dell’incontro, spiegando che la scelta si basa su considerazioni relative alla gestione dell’ordine pubblico. La partita si svolgerà nella serata di lunedì, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla decisione.
Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo rende noto la prefettura spiegando che la decisione è stata disposta «alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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