Il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45 la prefettura | Motivi di gestione dell' ordine pubblico

Il derby tra Roma e Lazio è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20.45. La prefettura ha annunciato la data e l’orario dell’incontro, spiegando che la scelta si basa su considerazioni relative alla gestione dell’ordine pubblico. La partita si svolgerà nella serata di lunedì, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla decisione.

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