Nel pomeriggio si attende una decisione del Tar del Lazio sulla sospensiva richiesta dalla Lega riguardo al derby di Roma. L’allenatore della squadra coinvolta ha dichiarato che, se la partita si disputerà alle 12,30, non si presenterà. Intanto, molti tifosi hanno scelto di non partecipare all’evento, lasciando spazio a un’assenza di pubblico. La questione riguarda principalmente gli orari stabiliti per il match e le relative implicazioni.

E’ attesa nel pomeriggio la decisione del Tar del Lazio sulla sospensiva richiesta dalla Lega calcio contro la decisione del Prefetto di Roma di spostare Roma-Lazio, e con essa altre quattro partite di squadre interessate dalla lotta Champions, dalle 12,30 di domenica 17 maggio alle 20,45 del lunedì successivo. Si va verso la conferma del lunedì. Appare quanto mai improbabile che il Tar accolga il ricorso d’urgenza della Lega calcio. Le motivazioni addotte dal Prefetto riguardano la sicurezza. Nello stesso giorno, infatti, alle 17, è prevista la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico, con buone speranze che ci sia Sinner e con il sogno di una finale tutta italiana contro la sorpresa Luciano Darderi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Derby di Roma, attesa la decisione del Tar. Sarri: “Se si gioca alle 12,30 non mi presento”. I tifosi disertano

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