Il Tribunale amministrativo del Lazio ha emesso una decisione ufficiale riguardante il derby tra Roma e Lazio, dopo giorni di tensioni tra la Lega Serie A e la Prefettura. La disputa riguarda la possibilità di disputare l'incontro previsto per domenica, con la Lega che ha tentato di trovare una soluzione. La pronuncia del TAR chiude, almeno temporaneamente, il dibattito sulla disputa, lasciando in sospeso l'organizzazione della partita.

La Lega Serie A le ha provate tutte per far disputare il derby della Capitale di domenica. Nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali del Tennis, le istituzioni del calcio avevano dapprima programmato Roma-Lazio per domenica alle 12.30 e, dopo la decisione del Prefetto di Roma di rinviarla a lunedì 18 maggio alle 20.45, proposto di anticipare il fischio d’inizio all’Olimpico alle 12, posticipando l’inizio del tennis alle 17.30. Dopo il diniego a questa proposta, la Lega ha così deciso di portare avanti il suo ricorso presso il TAR, che dopo l’udienza odierna ha preso una decisione ufficiale sulla data e l’orario del Derby. Il Tribunale ha rinviato il caso all’avvocatura della Stato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Derby Roma-Lazio, la decisione ufficiale del TAR

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#DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale

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