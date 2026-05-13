La partita tra Roma e Lazio prevista per domenica alle 12 è stata rinviata. La Lega ha presentato un ricorso al Tar per chiedere di disputare l'incontro come programmato, ma il Viminale ha respinto l’idea, definendo la proposta «non percorribile». La decisione ha portato a un nuovo stop dell’evento, che avrebbe dovuto attirare molti tifosi allo stadio. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni tra le autorità sportive e di sicurezza.

Il derby della discordia da giocare alle 12 di domenica, ma per il Viminale la proposta «non è percorribile». E la Lega ricorre al Tar. Finito a vuoto il tentativo della Serie A di anticipare Roma-Lazio, la stracittadina - che per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, era stata fatta slittare -, si giocherà, come deciso dalla Prefettura capitolina, dunque lunedì alle 20.45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions, ovvero Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. La Lega, come aveva già preannunciato, ha però depositato in serata il ricorso urgente al Tribunale amministrativo contro la decisione del Prefetto, il cui esito potrebbe arrivare già domani.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rinvio del derby Roma-Lazio: la Lega ha presentato il ricorso al Tar

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