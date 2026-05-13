Il derby tra le due squadre di Roma, previsto inizialmente per lunedì sera, è stato spostato a domenica alle 12. La Lega Serie A ha presentato ricorso al Tar contro questa decisione, e la pronuncia è attesa per domani. La disputa riguarda la programmazione della partita, che ora si svolgerà in un orario diverso rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Il pasticcio è servito, ora il campionato è nel caos. Il derby della Capitale si gioca domenica alle 12.30, anzi lunedì alle 20.45, anzi boh. In realtà, ormai sembra quasi scontato il posticipo, che trascinerà a rimorchio Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Milan-Genoa e Napoli-Pisa ovvero le altre gare della penultima giornata in cui dev'essere garantita la contemporaneità per la lotta ai medesimi obiettivi (Europa League e Champions). Scontro senza precedenti fra Lega Serie A e Viminale, un braccio di ferro infinito. Lunedì l'ad De Siervo aveva ufficializzato il calendario del 37esimo turno, fissando il derby e tutte le partite annesse alle 12.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Derby Roma-Lazio lunedì sera», scontro Viminale-Serie A. La Lega fa ricorso al Tar: domani la decisione

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