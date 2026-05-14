Derby Roma-Lazio il Tar non decide e dà l’ultimatum a Lega Calcio e prefettura | Trovate voi un accordo

Il Tar del Lazio non ha preso una decisione immediata riguardo alla disputa sul derby tra le squadre di Roma e Lazio. La corte ha invece dato un termine alle parti coinvolte, Lega Calcio e prefettura, affinché trovino una soluzione consensuale. La richiesta di un provvedimento cautelare è stata respinta, e si attende ora che le autorità competenti si confrontino per risolvere la questione. La decisione non prevede né divieti né restrizioni immediate per la prossima partita.

Niente provvedimento cautelare monocratico dal Tar del Lazio sulla disputa del derby capitolino. Il presidente del tribunale amministrativo, Roberto Politi, dopo l’audizione delle parti svolta a metà pomeriggio, ha invitato Prefettura di Roma e Lega Serie A a sedersi attorno a un tavolo per trovare un’intesa su giorno e orario della stracittadina. Politi avrebbe però già messo le mani avanti: se l’accordo non arriverà entro sera, sarà lui a emettere il provvedimento, domani. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il caso sarebbe ora nelle mani dell’Avvocatura di Stato, mentre si sta tenendo un incontro tra Prefettura, Lega, oltre che Fitp e Sport e Salute. 🔗 Leggi su Open.online

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Lazio-Roma 1-2 | Thøgersen decide il Derby della Capitale | #SerieAWomenAthora

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