Derby Roma-Lazio il Tar non decide e chiede un accordo tra prefettura e Lega Serie A

Il Tar del Lazio ha deciso di non pronunciarsi sulla richiesta della Lega Serie A di annullare il posticipo del derby tra Roma e Lazio, rinviando la questione all’Avvocatura dello Stato. La Prefettura di Roma aveva spostato la partita prevista per domenica 17 maggio alle 12, ma la Lega aveva presentato ricorso contro questa decisione. Finora, il Tribunale amministrativo non ha preso una posizione definitiva e ha invitato le parti a trovare un accordo.

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Il Tar del Lazio ha rinviato all'Avvocatura dello Stato il ricorso della Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma di posticipare il derby della Capitale da domenica 17 maggio alle 12.30 alle 20:45 del giorno successivo. Lo apprende l'Adnkronos. La decisione riguarda anche le altre partite che coinvolgono le squadre in corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Il presidente del Tar del Lazio, Roberto Politi, ha sollecitato Prefettura di Roma e Lega Serie A a confrontarsi e trovare una soluzione in merito al giorno e all'orario della disputa del derby capitolino. Nessun provvedimento cautelare monocratico del tribunale amministrativo, dopo l'audizione delle parti che è stata effettuata a metà pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Derby Roma-Lazio, il Tar non decide e chiede un accordo tra prefettura e Lega Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-LAZIO alle 12:30 Ora parliamo NOI Sullo stesso argomento Leggi anche: Derby Roma-Lazio, la Lega Serie fa ricorso al Tar contro la Prefettura Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionatoAlla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo... Temi più discussi: Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45. Lega Calcio ragiona su ricorso al Tar; Roma-Lazio, la Lega Calcio contro il prefetto della Capitale: Revochi il rinvio del derby, precedente pericoloso. Serie A, il TAR del Lazio non decide sul derby di Roma e rinvia all'avvocatura dello Stato per cercare una soluzione condivisa x.com Derby Roma-Lazio, il club giallorosso: «Lavoriamo per i tifosi affinché si possa giocare domenica»Senza curve, senza coreografie e con il rischio di un aumento dei disordini fuori dallo stadio tra i tifosi delle due squadre. Il derby rischia di diventare una stracittadina atipica, ... ilmattino.it Data e orario Roma-Lazio, la decisione UFFICIALE del TARParliamoci chiaro, in un mondo ideale e in un sistema calcio realmente funzionante, il caos che si è scatenato in questi giorni sul Derby della Capitale non si sarebbe mai verificato. Conoscendo già d ... asromalive.it