Derby Roma-Lazio la Lega Serie fa ricorso al Tar contro la Prefettura

La partita tra Roma e Lazio, prevista per domenica, è stata spostata a lunedì alle 20:45 dalla Prefettura locale. Tuttavia, la Lega Serie A ha annunciato di aver deciso di presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro questa decisione, contestando lo spostamento del match. La disputa riguarda quindi la data ufficiale della partita, che resta ancora oggetto di discussione legale.

Non è ancora finita la telenovela che riguarda il derby di Roma. Nonostante la decisione del Prefetto di Roma di giocare la partita Lunedì 18 Maggio alle 20:45, la Lega Serie A avrebbe deciso di presentare ricorso al TAR per impugnare la decisione sullo spostamento del derby da Domenica a Lunedì. Nella giornata di ieri erano stati diramati i calendari della 37a giornata di serie A, con tutte le partite delle squadre che lottano per la Champions in contemporanea alle ore 12:30 di Domenica 17 Maggio. La Lega non ci sta: va garantita la contemporaneità delle partite. La notizia è stata anticipata dal giornalista Nicolò Schira attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma X.🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Parma-Lazio 0-1: gol e highlights | Serie A

Notizie correlate

Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionatoAlla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo...

Serie A, è caos dopo la decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma! La Lega fa ricorso al TAR, cosa sta succedendoCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...

Argomenti più discussi: Il derby Roma-Lazio senza data e orario: dietro l’ennesima figuraccia della Serie A c’è la presunzione del calcio; Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Quando si gioca il derby Roma-Lazio? Le parole del questore; Serie A. La Lega fissa il derby Roma-Lazio alle 12.30 di domenica, è polemica.

Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. #ANSA x.com

Alessio Romagnoli (Lazio) straight red card against Inter 59' reddit

Derby Roma Lazio, cambia tutto: data e orario ufficiali per la sfida dell’OlimpicoDerby Roma Lazio, la partita della squadra di Maurizi Sarri non andrà in scena dalle ore 12:30 di domenica 17 maggio. La decisione presa oggi Il derby Roma Lazio ha finalmente una nuova collocazione i ... lazionews24.com