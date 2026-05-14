Il derby tra Roma e Lazio si svolgerà domenica 17 maggio alle 12, come deciso dalla Prefettura. La scelta è stata presa al termine di un vertice convocato dopo l’invito del Tar del Lazio a trovare un accordo sull’orario della partita. La decisione anticipa quindi l’orario tradizionale e mira a garantire la sicurezza durante l’evento. La partita si disputerà in orario mattutino, in anticipo rispetto alle consuete programmazioni.

Il derby Roma-Lazio si giocherà alle ore 12 di domenica 17 maggio. Lo ha stabilito la Prefettura al termine del vertice convocato dopo l’invito del Tar del Lazio a trovare una soluzione condivisa sull’orario della partita. Il vertice sulla sicurezza Dopo l’indicazione del presidente del Tar del Lazio a «sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa», si è riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. All’incontro hanno preso parte il sindaco e il questore di Roma, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, rappresentanti della Lega Serie A, degli Internazionali di tennis e l’amministratore delegato di Sport e Salute. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Derby Roma-Lazio anticipato alle 12: decisione della Prefettura per motivi di sicurezza

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