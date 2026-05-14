Derby Roma il Tar non decide | cosa succede ora

Il Tar del Lazio ha deciso di non pronunciarsi in merito al ricorso sul derby di Roma e ha rinviato la questione all’Avvocatura dello Stato. La decisione riguarda anche le altre partite collegate all’evento. Al momento non ci sono indicazioni sulla data in cui si avrà una nuova udienza o una possibile sentenza. La questione rimane aperta e in sospeso, senza ulteriori sviluppi immediati.

Il Tar del Lazio non ha deciso e ha rinviato il caso del derby di Roma, e delle altre partite a esso collegate, all’ Avvocatura della Stato. L’obiettivo sarebbe quello di invitare le parti coinvolte, la Prefettura che ha disposto il rinvio del derby (inizialmente previsto alle 12.30 di domenica) a lunedì sera alle 20.45 per evitare la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis al vicino Foro Italico, e la Lega di Serie A, che invece non vuole spostare la partita per non dover spostare anche altri quattro match che si devono giocare in contemporanea perché ci sono tutte squadre coinvolte nella lotta Champions, a trovare una soluzione condivisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Il Tar del Lazio ha rinviato il caso all'avvocatura della Stato come riferisce Sky L'obiettivo è invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa sulla data e sull'orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte x.com

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