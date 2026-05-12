Juve Fiorentina lunedì 18 maggio alle 20 | 45 | la Prefettura annuncia lo slittamento del derby Roma Lazio ma la Lega fa ricorso al TAR Ecco cosa succede per il match dei bianconeri

L'incontro tra Juventus e Fiorentina è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20:45, dopo che la Prefettura ha annunciato lo slittamento del derby tra le squadre di Roma e Lazio a causa degli Internazionali di tennis. La Lega Calcio ha però presentato ricorso al TAR per modificare l’orario del match dei bianconeri. La decisione finale resta in sospeso.

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