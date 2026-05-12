Juve Fiorentina lunedì 18 maggio alle 20 | 45 | la Prefettura annuncia lo slittamento del derby Roma Lazio ma la Lega fa ricorso al TAR Ecco cosa succede per il match dei bianconeri
L'incontro tra Juventus e Fiorentina è stato programmato per lunedì 18 maggio alle 20:45, dopo che la Prefettura ha annunciato lo slittamento del derby tra le squadre di Roma e Lazio a causa degli Internazionali di tennis. La Lega Calcio ha però presentato ricorso al TAR per modificare l’orario del match dei bianconeri. La decisione finale resta in sospeso.
di Francesco Spagnolo Juve Fiorentina verso lo spostamento alle 20:45 di lunedì 18 maggio visto che il derby di Roma si giocherà quel giorno a causa degli Internazionali. Il calendario della trentesima giornata di campionato subisce un profondo scossone che coinvolge direttamente l’attesa sfida Juve Fiorentina. A seguito di una nota ufficiale diramata dalla Prefettura di Roma, le necessità logistiche della Capitale hanno innescato un effetto domino su tutta la programmazione televisiva e sportiva del prossimo turno di Serie A. Al centro della decisione ci sono le criticità emerse durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a gestire la concomitanza tra il derby capitolino e gli Internazionali BNL d’Italia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Ufficiale Juventus Fiorentina si giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium di Torino x.com
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