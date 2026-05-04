Lazio Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali | Dovete dimettervi

Maurizio Sarri ha rivolto dure critiche dopo la partita tra Cremonese e Lazio, chiedendo le dimissioni di alcuni protagonisti. La sfida si è giocata oggi, lunedì 4 maggio, e le sue parole sono arrivate in un clima di tensione. Prima del derby previsto alle 12.30, l’allenatore ha espresso la sua opinione in modo diretto, concentrandosi sui fatti recenti e sulla situazione attuale della squadra.

(Adnkronos) – Maurizio Sarri attacca tutti dopo Cremonese-Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti hanno battuto i grigiorossi 2-1 in trasferta nella 35esima giornata di Serie A, ma a tenere banco, nel post partita, c'è il possibile spostamento del derby, in programma il prossimo 17 maggio, alle 12.30 a causa della concomitanza della finale degli Internazionali d'Italia 2026. "Le date degli Internazionali si sanno da due anni, che le gare si devono giocare in contemporanea nelle giornate finali pure. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dare le dimissioni subito", ha detto Sarri in conferenza stampa, ricordando che anche il derby d'andata, vinto dalla Roma 1-0 si è giocato alle 12.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Sinner può ‘spostare’ Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e... Derby Roma-Lazio cambia orario per la finale degli Internazionali di TennisLa finale degli Internazionali d’Italia 2026 “sposta” il derby tra AS Roma e SS Lazio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tre mesi senza tifosi della Lazio all'Olimpico, Sarri: Giocare così è deprimente; Lazio: Sarri spera di recuperare due titolari per la Cremonese; Lazio, Sarri e l’Olimpico vuoto: Costa punti, siamo depressi; Lazio-Inter con i tifosi biancocelesti presenti: l'annuncio in vista della finale di Coppa Italia all'Olimpico. Lazio, Sarri furioso: Orario del Derby con la Roma? Un insulto a società e tifosi. Qualcuno deve pagareMaurizio Sarri, dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Cremonese, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in conferenza stampa. calciomercato.com Lazio, Sarri contro derby alle 12.30 per finale Internazionali: Dovete dimetterviMaurizio Sarri attacca tutti dopo Cremonese-Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, i biancocelesti hanno battuto i grigiorossi 2-1 in trasferta nella 35esima giornata di Serie A, ma a tenere banco, nel post pa ... adnkronos.com NAPOLI: SENTITO SARRI SUL FUTURO HA RISPOSTO COSÌ DOPO CREMONESE-LAZIO - facebook.com facebook Cremonese-Lazio 1-2, le pagelle #SkySport #SkySerieA x.com