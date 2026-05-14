Caos derby la Roma sta con i tifosi | A lavoro per giocare domenica

Nel caos scoppiato dopo il derby, il club ha dichiarato di essere impegnato a lavorare senza sosta in tutte le sedi competenti per assicurare che la partita possa svolgersi domenica. La squadra sta sostenendo i tifosi e si sta impegnando per trovare una soluzione che permetta di disputare l'incontro previsto. La comunicazione ufficiale arriva dopo le tensioni e le domande sulla possibilità di giocare, con il club che ha confermato il suo impegno a garantire la partita.

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