Caos derby la Roma sta con i tifosi | A lavoro per giocare domenica

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caos scoppiato dopo il derby, il club ha dichiarato di essere impegnato a lavorare senza sosta in tutte le sedi competenti per assicurare che la partita possa svolgersi domenica. La squadra sta sostenendo i tifosi e si sta impegnando per trovare una soluzione che permetta di disputare l'incontro previsto. La comunicazione ufficiale arriva dopo le tensioni e le domande sulla possibilità di giocare, con il club che ha confermato il suo impegno a garantire la partita.

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“Il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica”. Così l'AS Roma si schiera al fianco della curva sud e con la Lega Serie A per giocare il derby il 17 maggio. Una presa di posizione netta dei giallorossi dopo giorni di silenzi e. 🔗 Leggi su Today.it

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