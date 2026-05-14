Caos derby la Roma sta con i tifosi | A lavoro per giocare domenica
Nel caos scoppiato dopo il derby, il club ha dichiarato di essere impegnato a lavorare senza sosta in tutte le sedi competenti per assicurare che la partita possa svolgersi domenica. La squadra sta sostenendo i tifosi e si sta impegnando per trovare una soluzione che permetta di disputare l'incontro previsto. La comunicazione ufficiale arriva dopo le tensioni e le domande sulla possibilità di giocare, con il club che ha confermato il suo impegno a garantire la partita.
“Il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica”. Così l'AS Roma si schiera al fianco della curva sud e con la Lega Serie A per giocare il derby il 17 maggio. Una presa di posizione netta dei giallorossi dopo giorni di silenzi e. 🔗 Leggi su Today.it
#DerbyRomalazio si sta cercando di favorire la lazio per recuperare dalle fatiche della finale
Sullo stesso argomento
La Serie A e la Prefettura al lavoro: possibile anticipo del derby di Roma alle ore 12 di domenica. Cosa sta succedendoVia dal Milan senza Champions? No, non è Allegri: 40 milioni per il titolarissimo Lewandowski, strada tracciata per l’addio al Barcellona! Trattative...
Leggi anche: Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18
Temi più discussi: Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud; Derby di Roma: decide il prefetto, la Lega Calcio nel caos; Caos Roma-Lazio, quando si gioca il derby? Scontro Lega-Prefetto, la data e l'orario; Caos Derby a Roma: la sfida con gli Internazionali di Tennis spacca la capitale, si gioca alle 12.30.
Caos derby Roma-Lazio, quando conviene giocare ai giallorossi? #RomaLazio #Derby #SerieA x.com
Derby in attesa di giudizio: Roma-Lazio nel caos e per pochi. Anche la Sud minaccia di non entrare…?? facebook
Caos derby, la Roma si schiera: «Si giochi domenica». Attesa la decisione del TarLa Roma si schiera, e lo fa con un comunicato chiaro in cui chiede alle Istituzioni di far giocare il derby domenica nel rispetto dei suoi tifosi. Orario ... msn.com
Caos calendario, la Roma prende posizione sul derby: Club sta lavorando incessantemente affinché...Il comunicato della società giallorossa sulla situazione che riguarda il prossimo turno di Serie A e la sfida contro la Lazio ... tuttosport.com