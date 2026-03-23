La presenza di David Pizarro allo stadio Olimpico durante Roma-Lecce non è passata inosservata. Inquadrato sugli spalti insieme alla figlia, ha ricevuto un applauso spontaneo da tutta la tifoseria giallorossa. Arrivato nella Capitale nel 2006, è rimasto per 6 stagioni in cui ha preso le chiavi del centrocampo romanista con personalità e visione di gioco. Ancora oggi, l’ex regista cileno non ha mai nascosto il suo attaccamento alla Roma. Roma-Lecce, Candela e Pizarro in tribuna: l’omaggio dei tifosi. A pochi minuti dal termine del primo tempo, le telecamere dello stadio Olimpico sono andate dritte sullo sguardo di due ex leggende romaniste: Vincent Candela e David Pizarro, inquadrato durante uno scambio affettuoso con la figlia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - David Pizarro all’Olimpico per Roma-Lecce: applausi dei tifosi giallorossi

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Cocca di papà David Pizarro e sua figlia in tribuna all’Olimpico per #RomaLecce #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com

David Pizarro si è tatuato la Curva Sud e il “TI AMO”. Perché la Roma ti entra dentro e non esce più. Ti si vuole bene Pek facebook