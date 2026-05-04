Sarri tuona in conferenza | Derby alle 12.30? Chi ha fatto i calendari deve dimettersi Io non mi presento allo stadio!

Durante una conferenza stampa, l’allenatore ha espresso forte disappunto riguardo all’orario del derby fissato alle 12.30, affermando che chi ha stabilito il calendario dovrebbe dimettersi. Ha inoltre dichiarato che non si presenterà allo stadio per la partita, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, generando discussioni sulla gestione degli orari delle partite.

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